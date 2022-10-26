В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка от иностранных слов

В Госдуму внесли проект о защите русского языка от излишнего употребления иностранных слов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Об этом в среду, 26 октября, пишет ТАСС.

Документ подразумевает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка и недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов содержится в нормативных словарях.

В пояснительных материалах также отмечается, что проект закона предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

В сентябре стало известно, что в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 151 новое слово, среди которых «шаверма» и «решала». Помимо этого, в списке новых слов появились: антиваксер, бумеры, погуглить и покерфейс.