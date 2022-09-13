В российский орфографический словарь добавили «шаверму», «решалу» и еще 149 слов

В орфографический словарь русского языка добавили «шаверму», «решалу» и еще 149 слов

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 151 новое слово, среди которых «шаверма» и «решала». Об этом в своем Telegram-канале написала редактор Полина Шубина.

В российский орфографический словарь также добавили слова: ЧВК, чевэка‌шник, шаурма, тероборона, телеграм-канал, штрафизолятор. Помимо этого, в списке новых слов появились: антиваксер, бумеры, погуглить и покерфейс.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения подготовило проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка — их обновят впервые с 1956 года. В документе ведомства говорилось, что за прошедшие десятилетия в языке появились новые слова, речевые обороты и конструкции, а также нормы правописания, которые пока не были регламентированы.

В ноябре 2021 года Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина подвел итоги исследования «Слово года». Специалисты выяснили, что слово «Спутник» в 2021 году употребляли в девять раз чаще, чем раньше. Увеличение частоты его употребления, в частности, было связано с названием российской вакцины от COVID-19.