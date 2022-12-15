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17:02, 15 декабря 2022Экономика

Банк Англии принял радикальные меры для борьбы с инфляцией

Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5%

Фото: Toby Melville / Reuters

Для борьбы с растущими ценами Банк Англии принял решение в очередной раз поднять ключевую процентную ставку — показатель был повышен на 50 базисных пунктов, до 3,5 процента. Об этом регулятор сообщает на своем сайте.

ЦБ Великобритании поднимает ставку девятый раз подряд начиная с декабря 2021 года, и пока оснований смягчить денежно-кредитную политику не наблюдается. В сообщении указано, что если экономика королевства будет развиваться в соответствии с прогнозами ноябрьского отчета, в котором говорилось о входе в рецессию и рекордных темпах роста цен в стране, для устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю в 2 процента может потребоваться дальнейшее повышение ставки.

Принятие радикальных мер происходит на фоне слабого спроса со стороны британских домохозяйств, а также проблем на рынке недвижимости, отмечает регулятор. Ситуация на рынке труда Великобритании также остается напряженной — несмотря на то, что спрос на рабочую силу начал снижаться, безработица в соотношении с количеством вакансий остается на высоком уровне.

При этом в ноябре инфляция в стране начала замедляться — годовой рост потребительских цен замедлился до 10,7 процента с рекордных 11,1 процента в октябре. Показатели начали снижаться после почти непрерывного роста за последние полтора года.

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Мария Грушко
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