Ведущая Первого канала призвала женщин навести порядок в голове

Роза Сябитова заявила, что у современных женщин слишком много требований к мужчинам

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что у современных женщин слишком много требований к потенциальному партнеру. В своем Telegram-канале она призвала женщин навести порядок в собственной голове.

Сябитова заявила, что провела анализ требований, которые современная женщина предъявляет к мужчине. «Получилось, что мужчина нужен для того, чтобы с ним было легко, тепло, весело и приятно. Чтобы обеспечивал, заботился и оберегал. Чтобы он был умный, красивый, душевно тонкий, щедрый и, конечно, богатый. То есть кошелек, пылесос, холодильник и стиральная машина в одном флаконе. Хорошо бы это чудо техники еще и колыбельную могло спеть», — перечислила она.

По мнению телеведущей, в обмен на это женщина обещает посвятить мужчине свои лучшие годы, дарить ласку, любовь и стимулировать к еще большим достижениям. При этом Сябитова указала на то, что у мужчин требований к избранницам меньше. «Я думаю, что пришло время признать свою женскую несостоятельность и навести порядок не только в отношениях с мужчинами, а главное, в собственной голове», — обратилась она к женщинам.

Ранее Сябитова объяснила, почему россияне стали чаще жениться и выходить замуж. Ведущая связала рост числа браков в стране со сложными временами.