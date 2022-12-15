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15:02, 15 декабря 2022Россия

Российских мобилизованных отправили в зону СВО после слаживания

Глава Челябинской области Текслер сообщил об отправке мобилизованных в зону спецоперации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Военных, призванных в ходе частичной мобилизации и проходивших боевое слаживание в Чебаркуле, начали отправлять в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в Telegram глава Челябинской области Алексей Текслер.

По словам губернатора, каждый мобилизованный получил комплект амуниции и вещей. В такой комплект входят: каска, бронежилет, теплые вещи и зимний спальник. Текслер подчеркнул, что комплект получил каждый военный, проходивший обучение в Чебаркуле, вне зависимости от того, из какой области он был призван. Точное количество отправленных в зону СВО мобилизованных он не уточнил.

«Помимо амуниции и вещей передал в дивизию большую партию квадрокоптеров — 46 штук, со смартфонами для управления, картами памяти. Также направили тепловизоры — 59 штук, сейчас они особенно востребованы. Все позиции необходимые, получаем на них запросы», — добавил губернатор.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. 7 декабря президент Владимир Путин заявлял, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в зоне проведения специальной военной операции находится 150 тысяч человек.

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Варвара Кошечкина
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