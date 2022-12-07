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17:30, 7 декабря 2022Россия

Путин назвал число мобилизованных в боевых подразделениях

Путин заявил о 77 тысячах мобилизованных в боевых подразделениях
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В боевых подразделениях находятся только 77 тысяч мобилизованных россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в зоне проведения специальной военной операции России на Украине находится 150 тысяч человек. «Из них только 77 тысяч — в боевых подразделениях, остальные служат в войсках территориальной обороны», — уточнил Путин.

Глава государства также сообщил, что 150 тысяч мобилизованных все еще проходят обучение на полигонах и в учебных центрах — это боевой резерв.

В начале ноября президент России заявлял, что около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

О начале частичной мобилизации в России Путин объявил 21 сентября. Спустя чуть больше месяца, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу отчитался главе государства о выполнении мобилизационного задания, было объявлено о завершении частичной мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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