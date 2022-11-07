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17:36, 7 ноября 2022Россия

Путин назвал число принимающих участие в боевых действиях мобилизованных россиян

Президент Путин заявил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян находятся в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях. Такое число назвал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Его слова в понедельник, 7 октября, приводит ТАСС.

Глава государства также рассказал о планах лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных.

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О начале частичной мобилизации в России Путин объявил 21 сентября. Спустя чуть больше месяца, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу отчитался главе государства о выполнении мобилизационного задания, было объявлено о завершении частичной мобилизации. По словам главы оборонного ведомства, в ряды Вооруженных сил России было призвано 300 тысяч человек.

1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что частичная мобилизация закончена и заявил, что указ о ее завершении не нужен.

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Евгения Куликова
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