Мужчины прокомментировали стереотип о готовности заниматься сексом с кем угодно

Мужчины Reddit рассказали о вреде обвинений в готовности на секс со «всем, что движется»

О вреде распространенных обвинений в готовности заниматься сексом «со всем, что движется», рассказали в сети мужчины — пользователи форума Reddit. На распространенный стереотип о своем половом поведении они ответили в комментариях к соответствующему посту подраздела AskReddit.

Многие из комментаторов называют такие стереотипы нечестными и вредящими мужчинам.

Нечестный, вредящий мужчинам на уровне общества стереотип. Исходя из моего опыта, в этот стереотип входит и уверенность, что мужчина не контролирует свои порывы. Некоторые мужчины (и женщины) хищники, а некоторые нет. Нечестно делать такое грубое обобщение обо всем мужском поле retirba пользователь Reddit

Выяснилось, что этот стереотип о сексе, к которому «настоящий мужчина» якобы готов всегда, способен разрушать отношения.

Стереотип разрушил мой брак. Из-за антидепрессантов у меня были проблемы с либидо, но бывшая жена считала, что мужчина всегда должен хотеть секса. Она злилась на меня, когда я не хотел секса в странные моменты в течение дня или в неудобных ситуациях, заводивших ее, например, за рулем Fireantstirfry пользователь Reddit

Много реакций собрал комментарий о том, что из-за этого стереотипа подвергающиеся абьюзу в семьях мужчины не могут получить необходимую помощь.

Из-за этого стереотипа мужчинам трудно поднимать проблему нежелательного внимания к себе. Гляньте на любую новость о насилии учителя над учеником — даже женщины оставляют мерзкие комментарии о том, что ученик мог этого хотеть. Мужчины, которые терпят насилие в отношениях, сталкиваются с игнорированием этого абьюза, а жалуясь, страдают еще и от жестокости со стороны людей, которые должны помогать

Jaedos пользователь Reddit

Но есть в треде и шутки.

Все женщины, с которыми я сплю, двигаются. Они двигают в другой штат Bullets_N_Bowties пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit обсудили реакцию на публикацию интимных фото партнера в сети. Они назвали случаи, когда нюдсы их избранника или избранницы, появившиеся онлайн, могут стать поводом для ссоры.