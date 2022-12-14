На Reddit обсудили реакцию на публикацию интимных фото партнера
Пользователи форума Reddit назвали случаи, когда нюдсы их избранника или избранницы, выложенные в сети, могут стать поводом для ссоры. Реакцию на публикацию интимных фото партнера они обсудили после вопроса одного из подписчиков раздела AskReddit.
Многие рассказали, что подобные публикации следует согласовывать с партнером независимо от того, кто из двоих изображен на фотографии.
Если мы не вместе решились на такую сексуальную эскападу, мне будет больно. Скорее всего, я порву с таким человеком
Комментаторы поделились историями, в которых публикация откровенных фото действительно портила отношения.
Лет шесть назад у меня была девушка, которая любила отправлять мне свои провокационные кадры. И однажды она якобы по ошибке запостила такой снимок у себя в сторис. Подозреваю, что это была не ошибка. Потом мне позвонила ее мать. Оказалось, двоюродная сестра девушки увидела ее фото и подумала, что это я ее заставил. С тех пор все пошло не так
Некоторые девушки заявили, что запрещают публиковать без разрешения только свои фото.
Его нюдсы? Пожалуйста. Мои нюдсы? Убью
Ранее пользователи форума Reddit назвали озадачивающие их в женщинах черты. Среди удивительных женских особенностей они перечислили сильную потерю волос и крик сквозь стены.