Дома в Токио приказали строить по-новому

После 2025 года дома в Токио будут строить с солнечными батареями

В японской столице Токио власти приказали по-новому строить дома — они должны быть оснащены солнечными панелями. Об этом сообщает ABC News.

Согласно постановлению, после 2025 года почти 50 крупных застройщиков должны будут оснащать новые дома солнечными панелями и другими возобновляемыми источниками энергии, чтобы снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.

По информации властей, на данный момент только на четырех процентах зданий в городе можно установить солнечные батареи. Постановление стало одной из мер, с помощью которой в Токио к 2030 году хотят снизить выбросы парниковых газов в два раза относительно уровня 2000 года.

Ранее в Бельгии нашли необычный способ сэкономить на квартплате — власти города Темсе сделали скидку на оплату по счетам для граждан, которые арендуют квартиры в домах с солнечными панелями на крыше. Власти при помощи Европейского инвестиционного банка планируют вскоре обеспечить солнечными панелями до 50 тысяч домов на территории региона Фландрия.