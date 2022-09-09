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В европейской стране нашли необычный способ сэкономить на квартплате

Власти Бельгии сделали скидку на квартплату арендаторам с солнечными панелями на крышах

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

В Бельгии нашли необычный способ сэкономить на квартплате — власти города Темсе в европейской стране сделали скидку на оплату по счетам для граждан, которые арендуют квартиры в домах с солнечными панелями на крыше, сообщает Euronews.

Речь идет о жилье, которое построил муниципалитет с использованием субсидий государства и предоставляет в аренду жителям страны. Большинство таких домохозяйств оборудованы собственными солнечными панелями.

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Когда светит солнце, социальные арендаторы полностью обеспечены электричеством и даже отправляют излишки энергии в национальную энергосистему — за это им предоставляют скидки на оплату коммунальных услуг. Кроме того, таким образом в стране получается снижать вредное воздействие на окружающую среду.

Власти при помощи Европейского инвестиционного банка планируют вскоре обеспечить солнечными панелями до 50 тысяч домов на территории региона Фландрия. В масштабах всей Бельгии на эти цели собираются направить более 150 миллионов евро (более девяти миллиардов рублей). Так, на домах бельгийцев должны появиться 400 тысяч солнечных батарей. Арендаторы жилья в Темсе признали, что персональные электростанции на крышах помогли их семьям существенно сэкономить на оплате счетов.

Ранее в Швейцарии предложили оборудовать солнечными панелями все новые здания. Нововведение коснется объектов, заявки на строительство которых подадут с 1 января 2024 года. Таким образом власти планируют нарастить производство солнечной энергии, не вмешиваясь дополнительно в ландшафт.

Нина Ташевская
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