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В одной стране все новые здания предложили оснащать солнечными панелями

В Швейцарии новые здания предложили оснащать солнечными панелями

Фото: Michael Peuckert / Globallookpress.com

В Швейцарии в качестве одного из способов решения энергетического вопроса предложили оснащать все новые здания солнечными панелями. Нововведение коснется объектов, заявки на строительство которых подадут с 1 января 2024 года. Об этом говорится на сайте парламента страны.

«С 1 января 2024 года все новые здания должны быть оснащены солнечными установками. Требование не распространяется на заявки на получение разрешения на строительство, поданные до указанной даты. Кантоны также будут иметь возможность предусматривать исключения при определенных условиях», — говорится в заявлении властей.

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Таким образом в Швейцарии хотят увеличить производство солнечной энергии, не вмешиваясь дополнительно в ландшафт. Однако в парламенте уточнили, что новые требования могут пересмотреть в течение осенней сессии.

В январе американская компания Ubiquitous Energy получила финансирование проекта по разработке экологичных окон, способных обеспечить здания зеленой энергией. Для энергоснабжения небоскребов компания решила покрыть окна городских зданий дополнительным слоем, способным перерабатывать солнечную энергию в электричество.

Нина Ташевская
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