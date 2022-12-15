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12:14, 15 декабря 2022Путешествия

Названы лучшие отели Турции с подогреваемыми бассейнами

TourDom: Rixos Premium Belek назван лучшим отелем Турции с подогреваемым бассейном

Фото: Alizada Studios / Shutterstock

Эксперты туристической отрасли назвали лучшими отелями Турции с подогреваемыми бассейнами Rixos Premium Belek, Regnum Carya Golf & Spa и Nirvana Cosmopolitan. Результаты голосования, проведенные порталом TourDom, опубликованы на сайте.

По итогам голосования, в списке лидеров также оказались Bellis Deluxe Hotel, Akka Antendon Hotel и Alva Donna Beach Resort Comfort. Кроме того, специалисты выделили отели из таких премиальных сетей, как Maxx Royal, Titanic, Calista, Cullinan и Sueno Deluxe.

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При этом эксперты туротрасли подчеркивают, что, выбирая отель с подогреваемым бассейном, российским туристам необходимо учитывать определенные нюансы. «Нужно еще обращать внимание на то, как расположен бассейн — в том же Sueno Deluxe он расположен лучше, чем в Regnum», — сообщил один из подписчиков портала.

Более того, нужно понимать, что в некоторых гостиницах подогреваемый бассейн полностью находится на открытом воздухе, а где-то вне помещения расположена только его небольшая часть, как, к примеру, в Gloria Verde. «Если принципиально наличие морской воды, то такие бассейны есть в Kaya Palazzo Golf Resort и Maxx Royal Belek Golf Resort», — добавили специалисты.

Ранее в ноябре россиянам перечислили лучшие отели для отдыха в Египте на Новый год. Туроператоры рассказали, что активнее всего на новогодние праздники бронируются четырехзвездочные отели Arabella Azur Resort, Mercure Hurghada и Arabia Azur Resort в Хургаде и Albatros Beach Club Abou Soma в Шарм-эш-Шейхе.

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Фариза Бацазова
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