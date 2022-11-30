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10:46, 30 ноября 2022Путешествия

Названы лучшие отели в Египте для россиян

Туроператоры назвали отель Arabia Azur одним из лучших для отдыха в Египте на Новый год

Фото: Booking.com

Туроператоры рассказали, что активнее всего в Египте на новогодние праздники бронируются четырехзвездочные отели Arabella Azur Resort, Mercure Hurghada и Arabia Azur Resort в Хургаде и Albatros Beach Club Abou Soma в Шарм-эш-Шейхе. Лучшие египетские гостиницы для отдыха россиян в Новый год порталу TourDom.ru назвали специалисты туротрасли.

Представитель ГК «Курортный отдых» отметила, что в Mercure есть хороший пляж, а в Albatros — роскошная инфраструктура и водяные горки. Более того, в обеих египетских гостиницах отличные сервис и питание.

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При этом эксперт бюро путешествий «Кубинка» заявил, что в Хургаде отдыхает много туристов пожилого возраста, которым требуются гостиницы с пологим входом в море и развитой инфраструктурой рядом. Именно поэтому одним из лучших вариантов для них он назвал четырехзвездочный отель Siva Grand Beach.

Туроператоры дополнили список лучших объектов размещения на новогодние каникулы пятизвездочными Baron Palms Sharm El Sheikh, Stella Di Mare Beach Hotel & SPA в Шарм-эш-Шейхе и четырехзвездочным Seagull Beach Resort в Хургаде. По мнению специалистов, большинство гостиниц в Египте уступают турецким по уровню обслуживания, а названные отели — одни из немногих в своем сегменте, которые «держат планку».

Среди премиальных египетских отелей самыми популярными считаются гостиницы сети Rixos в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Эксперты подчеркивают, что их главные преимущества — «высокий уровень сервиса и импортный алкоголь в барах». Стоимость недельного тура с проживанием на вилле с бассейном на Новый год обойдется туристам в 1,5 миллиона рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне нашли замену популярным курортам Египта на Новый год. По мнению специалистов, это Таиланд, куда недавно возобновились чартерные рейсы.

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Фариза Бацазова
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