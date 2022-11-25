Россияне нашли замену популярным курортам Египта на Новый год

TourDom: количество бронирований туров в Египет на Новый год снизилось в полтора раза

Количество бронирований в отелях Египта на новогодние каникулы среди россиян сократилось в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет TourDom со ссылкой на экспертов туротрасли.

Снижение спроса на отдых в этой стране турагенты связывают с периодом неопределенности в октябре, когда путешественники обычно только собираются бронировать отдых на Новый год. Аналитики «Слетать.ру» отмечают, что уровень продаж зимних туров в Египет начинает расти к концу ноября. «Если ситуация будет стабильной, то к концу декабря он, скорее всего, доберется до стандартной отметки», — добавили представители сервиса.

Специалисты считают, что в этом году россияне нашли достойную замену популярным египетским курортам — Таиланд, куда недавно возобновились чартерные рейсы. «Долгое время это направление было недоступно, и как только начали продавать первые билеты, люди стали бронировать именно новогодние даты», — пояснила руководитель международных проектов сети Любовь Воронина.

Она подчеркнула, что по сравнению с побережьем Красного моря на Пхукете и в Паттайе более комфортная погода и более мощная отельная база.

Ранее в ноябре в Российском союзе туриндустрии (РСТ) Египет назвали одним из самых желанных направлений для отдыха в Новый год у россиян. По словам вице-президента союза Дмитрия Горина, интерес к зимнему отдыху на курортах страны вызван работой прибрежных отелей в зимнее время и обилием экскурсионных программ.