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17:20, 25 ноября 2022Путешествия

Россияне нашли замену популярным курортам Египта на Новый год

TourDom: количество бронирований туров в Египет на Новый год снизилось в полтора раза

Фото: Kin Cheung / Reuters

Количество бронирований в отелях Египта на новогодние каникулы среди россиян сократилось в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет TourDom со ссылкой на экспертов туротрасли.

Снижение спроса на отдых в этой стране турагенты связывают с периодом неопределенности в октябре, когда путешественники обычно только собираются бронировать отдых на Новый год. Аналитики «Слетать.ру» отмечают, что уровень продаж зимних туров в Египет начинает расти к концу ноября. «Если ситуация будет стабильной, то к концу декабря он, скорее всего, доберется до стандартной отметки», — добавили представители сервиса.

Специалисты считают, что в этом году россияне нашли достойную замену популярным египетским курортам — Таиланд, куда недавно возобновились чартерные рейсы. «Долгое время это направление было недоступно, и как только начали продавать первые билеты, люди стали бронировать именно новогодние даты», — пояснила руководитель международных проектов сети Любовь Воронина.

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Она подчеркнула, что по сравнению с побережьем Красного моря на Пхукете и в Паттайе более комфортная погода и более мощная отельная база.

Ранее в ноябре в Российском союзе туриндустрии (РСТ) Египет назвали одним из самых желанных направлений для отдыха в Новый год у россиян. По словам вице-президента союза Дмитрия Горина, интерес к зимнему отдыху на курортах страны вызван работой прибрежных отелей в зимнее время и обилием экскурсионных программ.

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Фариза Бацазова
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