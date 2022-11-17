Названы три самые желанные для отдыха россиян страны

РСТ: самыми желанными направлениями россиян названы ОАЭ, Египет и Турция

Тремя самыми желанными для новогоднего отдыха российских туристов странами названы ОАЭ, Египет и Турция. Об этом в четверг, 17 ноября, «Известиям» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По словам вице-президента союза Дмитрия Горина, в основном интерес к зимнему отдыху по данным направлениям вызван обилием экскурсионных программ и работой прибрежных отелей в зимнее время. При этом эксперт уточнил, что недавние теракты в Стамбуле не изменили спроса россиян на приобретение путевок и билетов в Турцию — туроператоры не зафиксировали массовых аннулирований.

«Плюс турецкого направления: в условиях ограничения платежей для российских карт, туроператоры предлагают туры с полной оплатой в рублях. То есть через оператора можно оплатить в отечественной валюте и отели, и трансфер, и spa-процедуры», — отметил Горин.

По информации РСТ, цены на авиабилеты к концу 2022 года упали почти вдвое по сравнению с весенними показателями — тогда проездные документы можно было приобрести за 120 тысяч рублей, сейчас средняя стоимость полета на курорты Турции в обе стороны составляет 30-50 тысяч.

Депутат Великого национального собрания (парламента) Турции Озтюрк Йылмаз заявил, что страна остается безопасной для отдыха россиян, несмотря на теракты в Стамбуле. Он отметил, что в настоящее время в Турции приняты все меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили отечественным туристам отправиться в ОАЭ в ноябре за 17 тысяч рублей. Так, арабский авиаперевозчик Air Arabia Abu Dhabi открыл нового маршрут для полетов из Абу-Даби в Москву.