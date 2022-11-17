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09:41, 17 ноября 2022Путешествия

В Турции оценили безопасность отдыха в стране для россиян

Депутат парламента Турции Йылмаз заверил в безопасности страны для россиян
СюжетВзрывы в США:

Фото: Mahmoud Fawzy / Unsplash

Турция остается безопасной для отдыха российских туристов страной несмотря на недавние теракты, произошедшие в Стамбуле. Такую оценку дали в Великом национальном собрании (парламенте) республики, передают «Известия».

По словам депутата парламента Озтюрка Йылмаза, в настоящее время в Турции приняты все меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. «Это был ужасный взрыв, мы осуждаем его. Но это не значит, что Турция сейчас небезопасна для россиян или туристов из других стран», — заявил политик и заверил, что республика полностью безопасна для иностранных путешественников.

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Слова Йылмаза подтвердили в политической партии «Ватан», уточнив, что подобное происшествие случилось впервые за шесть лет. В пресс-службе отметили, что турецкая армия и сотрудники правоохранительных органов эффективно борются с терроризмом в стране и различные неблагоприятные события предотвращаются заранее.

Ранее стало известно, что крупнейший отечественный авиаперевозчик «Аэрофлот» начнет с конца ноября выполнять дополнительные рейсы из ряда российских регионов в Таиланд, Турцию и Индию. Теперь соотечественники смогут отправиться на курорты трех пляжных стран из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока. Также с 12 ноября «Аэрофлот» возобновил ежедневные полеты в столицу Египта Каир.

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Валентина Процкова
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