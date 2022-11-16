«Аэрофлот» запустит рейсы в Таиланд, Турцию и Индию из российских регионов

«Аэрофлот» полетит из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» в ноябре начнет летать из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока в Таиланд, Турцию и Индию. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Масштабная программа полетов за рубеж из четырех российских регионов России начнется с конца ноября. Так, с 25 числа будут запущены прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа (по три раза в неделю), из Красноярска в Бангкок и на Пхукет (дважды в неделю), из Новосибирска и Владивостока на Пхукет (по два раза в неделю).

С 26 ноября открываются полеты из Владивостока в Бангкок, а с 27 ноября — в столицу Таиланда из Новосибирска. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800.

Отмечается, что прямые полеты из регионов за рубеж будут комфортнее для пассажиров, а также позволят сократить время в пути и стоимость авиаперелета. Например, билет на рейс Екатеринбург — Стамбул, в зависимости от дат, может быть дешевле, чем через Москву — отправление в обе стороны без багажа обойдется от 20 тысяч рублей. Цена перелета Красноярск — Пхукет «туда-обратно» выйдет в 88,4 тысячи рублей, через столицу — в 90 тысяч рублей. Экономия времени при этом составит 7 часов 45 минут против 23 часов.

Ранее в ноябре российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в столицу Египта, Каир. Перелеты будут выполняться ежедневно, начиная с 12 ноября.