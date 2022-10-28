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11:10, 28 октября 2022Путешествия

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Каир

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Каир с 12 ноября

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в столицу Египта, Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

В «Аэрофлоте» уточнили, что перелеты будут выполняться ежедневно начиная с 12 ноября. Билеты уже появились в продаже.

С 1 октября «Аэрофлот» также возобновил полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Для этого были задействованы широкофюзеляжные самолеты Airbus A330.

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Марк Успенский
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