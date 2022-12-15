Побывавшая в Турции россиянка назвала отель хлевом и экстримом для мазохистов

TourDom: россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле Турции и заразилась ротавирусом

Российская туристка, побывавшая в пятизвездочном отеле Турции, раскритиковала отдых в гостинице, оставив недовольный отзыв турагентству. Претензия появилась в распоряжении компании «Байбородин и партнеры», пишет портал TourDom.

Путешественница считает, что отель больше похож на хлев и экстрим для мазохистов, чем на пять звезд. Так, по ее словам, заселения в гостиницу ей пришлось ждать около двух часов, также девушка назвала поведение персонала, который не говорил по-английски, хамским. Помимо прочего, она столкнулась с тем, что в номере не было шампуня, геля для душа, полотенец, сушилки для одежды и горячей воды.

Как объяснила туристка, в первый день отдыха она отравилась и лежала в номере — плохое самочувствие длилось три дня. Девушка утверждает, что в «столовке» был ротавирус и антисанитария, а в отеле ее еще заразили коронавирусом. «Часть гостей лежали под капельницей, а дети отравились хлоркой в бассейне», — добавила она.

Несмотря на подробное перечисление жалоб, россиянка не потребовала от турагентства возмещения ущерба или морального вреда. Туроператор, в свою очередь, напомнил девушке, что ее номер был предоставлен вовремя, так как услуга «раннее заселение» не была заказана. Кроме того, он предположил, что описанные симптомы недомогания могут быть связаны с акклиматизацией или обострением хронических заболеваний.

«Туристка сделала ПЦР-тест уже спустя двое суток после возвращения в Россию. Поэтому причинно-следственную связь между проживанием в отеле и заболеванием ротавирусом и COVID-19 туроператор не признал и оснований для компенсации не нашел», — отметили в TourDom.

Ранее в декабре российские туристы, отдыхавшие в пятизвездочном отеле L’Oceanica Beach Resort в турецком Кемере, пожаловались на украинцев, которые агрессивно себя вели и «цеплялись ко всему». Отмечалось, что администрация гостиницы оставила без внимания просьбы отреагировать на ситуацию, поэтому несколько семей россиян объединились и провели отдых вместе.