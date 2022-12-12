Россияне пожаловались на «цеплявшихся к ним» украинцев в отеле Турции

Tourdom: российские туристы пожаловались на агрессивное отношение украинцев в отеле Турции

Российские туристы, отдыхавшие в пятизвездочном отеле L’Oceanica Beach Resort в турецком Кемере, пожаловались на украинцев, которые агрессивно себя вели и «цеплялись ко всему». Об этом порталу Tourdom рассказало турагентство из Екатеринбурга.

Как отметила организатор поездки, со слов ее клиентов, в отеле 70 процентов гостей составляют граждане Украины, которые живут там на постоянной основе уже несколько месяцев. «Цеплялись просто за все. То, что Россия, русский язык. Перепугали ребенка у них», –– поделилась турагент претензиями клиентов.

При этом, по ее словам, администрация отеля оставила без внимания просьбы отреагировать на ситуацию. Поэтому несколько российских семей в L’Oceanica Beach Resort объединились и провели отдых вместе.

Тем не менее представительница гостиницы Дарья Серебрякова заявила, что на протяжении всего сезона 2022 года в отеле отдыхают представители Украины и России, и никаких конфликтов за все это время не наблюдалось. «Мы строго следим за ситуацией и не позволяем провокаций с любой стороны», –– заявила она.

В августе в Ларнаке украинка напала с ножом на россиянку, которая с группой соотечественников отмечала День российского флага около церкви. Отмечалось, что полиция Кипра зарегистрировала происшествие и освободила женщину до суда.