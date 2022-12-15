Ученые предложили способы повышения пенсий в России

Эксперты РАНХиГС предложили несколько способов ускорить повышение пенсий в России

В ближайшие годы России необходимо увеличить темпы повышения пенсий, чтобы они не опустились до социально неприемлемого уровня. Об этом говорится в статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе» ученых из РАНХиГС Юрия Горлина и Виктора Ляшка, опубликованной в свежем выпуске журнала «Вопросы экономики», пишет РБК.

Эксперты предложили несколько способов решить проблему. Среди них — повышение ставки страховых взносов и мораторий на введение новых льгот по ним, рост требований к стажу выходящих на пенсию с 15 до 30 лет, а также увязка размера выплат работающих пенсионеров с их зарплатой. Последнее условие означает, что если зарплата работающего пенсионера выше определенной суммы (миллион рублей), то выплаты отправляются на индексацию пенсий остальным пенсионерам.

В настоящее время соотношение средней пенсии и средней зарплаты составляет 31 процент. По мнению авторов статьи, если не начать менять ситуацию, то к 2050 году оно опустится до 27 процентов.

Как отмечается в материале, простых вариантов решения проблемы не просматривается, так или иначе все они вызовут неприятие у отдельных групп населения, но начинать надо уже сейчас. Ученые признают, что модернизация пенсионной системы осложняется различными интересами ее основных участников.

Рассмотренная ими модель учитывает инерционный сценарий развития экономики, то есть рост ВВП на 1,5 процента в постоянных ценах до 2050 года. При этом инфляция с 2024 года будет составлять 4 процента, то есть на уровне ориентира ЦБ. В таких условиях доля пенсионеров, которым государство будет доплачивать до минимальной пенсии, вырастет с 13,7 процента сейчас до 15 процентов в 2050 году. Снизить эту долю возможно только при ускорении экономического роста.

Ученые РАНХиГС предполагают, что через какое-то время стране понадобится новое повышение пенсионного возраста. При этом они отмечают, что раньше 2035 года такие изменения выглядят малореальными, особенно для мужчин.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов, комментируя материал, предположил, что решить проблему пенсионной системы в отрыве от рынка труда не получится. По его мнению, гарантией позитивных сдвигов может стать экономический рост на уровне пяти процентов в год. А вот примеров, когда бедное население имеет высокую пенсию, он не знает.

Ранее правительство отвергло идею ряда депутатов Госдумы выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию в конце года. Эксперты отмечали, что на такие цели потребовалось бы 600 миллиардов рублей, что станет дополнительной нагрузкой на бюджет.