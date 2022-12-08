Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:39, 8 декабря 2022Экономика

В России отвергли идею о 13 пенсии

Идею о 13 пенсии в декабре назвали противоречащей законодательству

В Кабмине отвергли идею о выплате россиянами 13 пенсии в декабре и назвали эту идею противоречащей пенсионному законодательству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства на соответствующий законопроект.

Кабмин уточнил, что этот документ подразумевает введение дополнительной страховой пенсии по старости, а право на ее получения могли бы получить те, кому уже назначена пенсия по старости. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что такая мера могла бы помочь улучшить благосостояние пенсионеров. Однако, указали власти, "предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости". Это, как уточняется, противоречит действующему закону, так что в итоге законопроект не поддержали.

Материалы по теме:
Сыграли в ящик. Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
Сыграли в ящик.Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
25 ноября 2022
Под замком. Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
Под замком.Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
2 декабря 2022

О 13 пенсии заговорили в начале декабря. По задумке парламентариев, каждому пенсионеру в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия, так называемая тринадцатая пенсия. Главный аргумент состоял в том, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, и им требуется поддержка со стороны государства. Также по идее дополнительная пенсия могла бы обезопасить пенсионеров, которые зачастую перед новогодними праздниками обращаются за «опасными» кредитами в микрофинансовые организации.

Инициативу продвигала партия «Справедливая Россия — За правду». Как рассказывал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок, на такие выплаты пенсионерам потребовались бы дополнительно 600 миллиардов рублей. По его словам, в бюджете нет лишнего источника финансирования столь значительной статьи расходов. Обеспечить пенсию за счет страховых сборов с зарплат не представляется возможным, так как в 2022 году в номинальном выражении они росли теми же темпами, что и пенсии. Еще он указал, что практика 13-й пенсии есть в ряде западных стран, например в Италии, Польше, Венгрии, однако для России она противоестественна. Ввести ее можно только с помощью пропорционального сокращения размера ежемесячных выплат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
Кинолог назвал лучшие варианты защиты лап собак от реагентов
Блогерша открыла загадочную посылку от незнакомца во время эфира и удивилась
В Москве водитель на большой скорости влетел в столб и погиб
Россиянка побывала в роскошном отеле в Турции и позавидовала пенсионерам из США
В ЛНР рассказали о психозах и токсических поражения печени в рядах ВСУ
В США обеспокоились ростом пророссийских настроений
В России отвергли идею о 13 пенсии
Бывшая сотрудница полиции разбогатела на продаже откровенных фото на OnlyFans
Сотрудникам ГИБДД дали рекомендации по общению с агрессивными россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.