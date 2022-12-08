В России отвергли идею о 13 пенсии

Идею о 13 пенсии в декабре назвали противоречащей законодательству

В Кабмине отвергли идею о выплате россиянами 13 пенсии в декабре и назвали эту идею противоречащей пенсионному законодательству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства на соответствующий законопроект.

Кабмин уточнил, что этот документ подразумевает введение дополнительной страховой пенсии по старости, а право на ее получения могли бы получить те, кому уже назначена пенсия по старости. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что такая мера могла бы помочь улучшить благосостояние пенсионеров. Однако, указали власти, "предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости". Это, как уточняется, противоречит действующему закону, так что в итоге законопроект не поддержали.

О 13 пенсии заговорили в начале декабря. По задумке парламентариев, каждому пенсионеру в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия, так называемая тринадцатая пенсия. Главный аргумент состоял в том, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, и им требуется поддержка со стороны государства. Также по идее дополнительная пенсия могла бы обезопасить пенсионеров, которые зачастую перед новогодними праздниками обращаются за «опасными» кредитами в микрофинансовые организации.

Инициативу продвигала партия «Справедливая Россия — За правду». Как рассказывал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок, на такие выплаты пенсионерам потребовались бы дополнительно 600 миллиардов рублей. По его словам, в бюджете нет лишнего источника финансирования столь значительной статьи расходов. Обеспечить пенсию за счет страховых сборов с зарплат не представляется возможным, так как в 2022 году в номинальном выражении они росли теми же темпами, что и пенсии. Еще он указал, что практика 13-й пенсии есть в ряде западных стран, например в Италии, Польше, Венгрии, однако для России она противоестественна. Ввести ее можно только с помощью пропорционального сокращения размера ежемесячных выплат.