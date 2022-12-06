Россиянам захотели выплачивать тринадцатую пенсию

В Госдуме предложили выплачивать пожилым россиянам тринадцатую пенсию

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер справороссов Сергей Миронов пояснил, что, по задумке парламентариев, каждому пенсионеру в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия, так называемая тринадцатая пенсия. Он аргументировал это предложение тем, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, и им требуется поддержка со стороны государства.

Также, отметил депутат, дополнительная пенсия обезопасит пенсионеров, которые зачастую перед новогодними праздниками обращаются за «опасными» кредитами в микрофинансовые организации.

2 декабря стало известно, что, по мнению среднестатистического россиянина, достойная пенсия составляет 46,5 тысячи рублей в месяц. Таким образом, пенсионные притязания россиян за год увеличились на 7,9 процента.

Ранее глава Министерства труда России Антон Котяков пообещал, что с 1 января следующего года неработающим пенсионерам в стране повысят пенсии. Таким образом, по итогам двухэтапного увеличения размера выплат совокупный прирост пенсий по отношению к январю 2022 года составит 15,3 процента в годовом выражении. Размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации в среднем может составить 21 650 рублей, рассказала доцент РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец.