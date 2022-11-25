Россиянам увеличат пенсии с 1 января

Глава Минтруда Котяков заявил об индексации пенсий неработающих россиян на 4,8% с 1 января

С 1 января следующего года неработающим пенсионерам в России повысят пенсии, пообещал глава Министерства труда страны Антон Котяков. Его слова в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации приводит «Интерфакс».

«Индексация составит 4,8 процента», — заявил он. Котяков добавил, что по итогам двухэтапного увеличения размера выплат (с 1 июня в стране провели промежуточную индексацию пенсий на 10 процентов) совокупный прирост пенсий по отношению к января 2022 года составит 15,3 процента в годовом выражении.

Размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации в среднем может составить 21 650 рублей, рассказала доцент РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, возобновления индексации пенсий работающим россиянам не произойдет. В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, что при увеличении выплат работающим пенсионерам снижается уровень пенсий неработающих граждан. Также индексация пенсий работающим потребует дополнительных трат из федерального бюджета, а это около 498,7 миллиарда рублей.