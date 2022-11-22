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09:33, 22 ноября 2022Экономика

Пенсионный фонд объяснил ненужность индексации пенсий работающим

ПФР: индексация пенсий работающих россиян повлечет за собой негативные последствия

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Отмена индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не повлекла за собой ухудшения показателей рынка труда, а также не сказалась негативно на доходы населения и на динамику развития экономики России. Об этом сказано в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой, пишет РБК.

В документе объясняется ненужность индексации пенсий работающим. Одно из негативных последствий такой меры — снижение уровня пенсий неработающих граждан, считают в ПФР. Также индексация пенсий работающим потребует дополнительных трат из федерального бюджета, около 498,7 миллиарда рублей. У работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой, отметили в ПФР.

Количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 миллиона человек по состоянию на 1 октября, сократившись на 413,6 тысячи человек по сравнению с показателем на 1 июля. Таким образом, их число стало минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 миллиона).

Согласно исследованию ВШЭ, за десять лет (с 2010 по 2019 год) качество жизни пожилых людей в России изменилось в лучшую сторону незначительно.

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Платон Щукин
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