Оценено изменение качества жизни пожилых россиян за десять лет

ВШЭ: за десять лет качество жизни пожилых людей в России улучшилось незначительно

За десять лет (с 2010 по 2019 год) качество жизни пожилых людей в России изменилось в лучшую сторону незначительно, свидетельствует индекс активного долголетия (ИАД), который в стране рассчитывает НИУ ВШЭ. Об этом сообщает РБК.

За этот период индекс вырос с 29 до 29,5 процента при максимуме в 100 процентов. ИАД оценивает разные сферы жизни старшего поколения и их вклада в экономику и общество. К сильным сторонам российского активного долголетия эксперты отнесли хороший уровень образования и физическую безопасность. К слабым — низкую продолжительность жизни и плохое здоровье из-за невысокого уровня доступности медпомощи и маленькой физической активности.

Количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 миллиона человек по состоянию на 1 октября, сократившись на 413,6 тысячи человек по сравнению с показателем на 1 июля. Таким образом, их число стало минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 миллиона).

Эксперты отмечают, что на показатели повлияло желание компаний сократить работников пенсионного возраста, а также решение властей, связанное с индексацией.