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11:20, 16 ноября 2022Экономика

В России стало рекордно мало работающих пенсионеров

РБК: количество работающих пенсионеров в России стало минимальным с 2004 года

Фото: Shutterstock

Количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 миллиона человек по состоянию на 1 октября, сократившись на 413,6 тысячи человек по сравнению с показателем на 1 июля. Таким образом, их число стало минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 миллиона), пишет РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) и Росстата.

Учитываются только пенсионеры, которые состоят на учете в ПФР. Число работающих пенсионеров сокращается с 2016 года: тогда их стало меньше сразу на 5,38 миллиона по сравнению с 2015-м. После этого ежегодное снижение было в диапазоне от минус 430 тысяч до минус 210 тысяч человек (исключением стал 2018 год, когда показатель сократился на две тысячи).

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Одна из причин того, что в стране стало рекордно мало работающих пенсионеров — решение властей, связанное с индексацией, считает заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. По его мнению, внеплановое повышение на 10 процентов пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня могло побудить некоторых договориться с работодателем о формальном увольнении с возможностью последующего восстановления в должности. Эксперты отмечают, что на показатели повлияло и желание компаний сократить работников пенсионного возраста.

Раннее правительство России отклонило законопроект об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

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Платон Щукин
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