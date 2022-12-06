Выплату 13-й пенсии назвали невозможной из-за нехватки денег

Сотрудник РАНХиГС Ляшок: на выплату 13-й пенсии понадобились бы 600 миллиардов рублей

На выплату 13-й пенсии в России потребовалось бы порядка 600 миллиардов рублей, а денег на такую помощь пенсионерам в бюджете не хватит. Таким образом инициативу партии «Справедливая Россия — За правду», оформленную в законопроект, прокомментировал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок, передает РИА Новости.

Он указал, что практика 13-й пенсии есть в ряде западных стран, например в Италии, Польше, Венгрии, однако для России она противоестественна. Ввести ее можно только с помощью пропорционального сокращения размера ежемесячных выплат.

По его словам, в бюджете нет лишнего источника финансирования столь значительной статьи расходов. Обеспечить пенсию за счет страховых сборов с зарплат не представляется возможным, так как в 2022 году в номинальном выражении они росли теми же темпами, что и пенсии. А кроме того, российские власти предусмотрели резкий рост расходов на оборону и силовые структуры, поэтому социальные расходы в это намерение не вписываются, заключил Ляшок.

Лидер справороссов Сергей Миронов, комментируя законопроект, пояснил, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, поэтому им требуется поддержка со стороны государства.

Накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Дефицит бюджета на следующий год предусмотрен на уровне 2 процентов ВВП, или около трех триллионов рублей. Финансировать его планируется за счет госзаимствований.