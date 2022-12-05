Путин подписал закон о бюджете

Президент Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что в следующем году расходы бюджета составят 29 триллионов рублей, а доходы — 26,1 триллиона. Таким образом дефицит составит порядка трех триллионов рублей, что составляет два процента ВВП. В следующие два года дефицит бюджета предполагается сократить до 0,7 процента. Компенсировать его предполагается преимущественно за счет заимствований.

В рамках базового прогноза социально-экономического развития ожидается отрицательная динамика цены на российский экспортный сорт нефти Urals. Со средних 80 долларов в 2022 году она должна опуститься до 65 долларов в 2025-м. Курс рубля ослабнет с 68,1 рубля до 72,2 рубля за доллар, а инфляция вернется к целевому показателю в 4 процента уже в 2024 году.

Восстановительный рост российские власти ожидают уже в 2023 году, а по итогам 2024 года они надеются увидеть большинство основных показателей (ВВП, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, уровень жизни населения) на уровне, превышающем докризисные значения в сопоставимых ценах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз договорился об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что ниже ожидаемого среднего уровня цен. Москва отказывается признавать любые ограничения и намерена прекратить продажу сырья в страны, которые присоединятся к ним. На этом фоне средняя стоимость основного экспортного сорта Urals приблизилась к 50 долларам за баррель.