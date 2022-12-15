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17:49, 15 декабря 2022Экономика

Названа самая прибыльная акция в мире

Bloomberg: акции индонезийской компании Adaro выросли на 1595 процентов с января

Фото: Prasetyo Utomo / Antara Foto / Reuters

Акции горнодобывающей компании из Индонезии PT Adaro Minerals Indonesia показали лучшие результаты в мире, поднявшись на 1595 процентов. Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость ценных бумаг Adaro резко выросла с момента выхода на биржу 3 января, подскочив со 100 рупий (около 77 рублей) до 2990 рупий (более 2,3 тысячи рублей) всего за три месяца. Рыночная капитализация компании составила около 4,5 миллиарда долларов.

Adaro сообщила о росте чистой прибыли на 482 процента за девять месяцев из-за увеличения объема продаж угля на 41 процент. Эксперты Bloomberg называют эту тенденцию долгоиграющей. Они считают, что акции вырастут еще на 42 процента в течение следующих 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что «Газпром» занял первое место в рейтинге Forbes самых прибыльных компаний России в 2021 году. «Газпром» заработал 2,16 триллиона рублей чистой прибыли по итогам прошлого года. На втором месте назван Сбербанк с чистой прибылью в 1,25 триллиона рублей. Далее идет «Роснефть» с показателем в один триллион рублей.

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Платон Щукин
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