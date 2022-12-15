В УПЦ написали заявление об оскорблении чувств верующих из-за шутки в украинском шоу

Протоирей Александр Бахов, священник канонический Украинской православной церкви (УПЦ), написал заявление в полицию об оскорблении чувств верующих из-за шутки в украинском новостном шоу «Байрактар News». Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

В эфире высмеивалась тема обысков, которые проводит Служба безопасности Украины (СБУ) в зданиях УПЦ. Ведущие назвали «шуточный» прейскурант, согласно которому плюнуть в лицо священника УПЦ будет стоить 20 гривен, а «выгнать Московский патриархат — бесценно».

По мнению Бахова, эта программа содержала элементы богохульства, что и послужило причиной обращения в полицию. Священник также заявил, что УПЦ готова обратиться в суд, если украинские правоохранители ничего не предпримут.

Накануне в юридическом отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что внесенные ранее в Верховную раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви.