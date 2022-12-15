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12:13, 15 декабря 2022Силовые структуры

Таксист-мигрант получил срок за изнасилование пассажирки

Мигрант из Узбекистана получил четыре года колонии за изнасилование пассажирки такси

Фото: Shutterstock

В Новосибирске за изнасилование пассажирки такси к четырем годам колонии общего режима приговорен 29-летний мигрант из Узбекистана. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает «Новосибирск онлайн».

По данным издания, мужчина находился на территории России нелегально и, не имея регистрации, без патента работал в такси. В апреле 2021 года он заметил пассажирку, которая не смогла дождаться вызванного автомобиля и предложил подвезти ее. Поскольку автомобиль был брендированный, девушка села в салон без опаски. Позже водитель остановил машину в безлюдном месте, заблокировал двери и, подавив сопротивление, изнасиловал пассажирку, совершив в отношении нее действия сексуального характера.

В ходе процесса обвиняемый отрицал факт насилия, заявляя, что вступил в связь с пассажиркой по обоюдному согласию. Но судью его доводы не убедили. По окончании полученного срока, осужденного выдворят за пределы страны.

30 сентября сообщалось, что в Камчатском крае мужчина в состоянии наркотического опьянения избил водителя такси и надругался над ней.

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Владимир Седов
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