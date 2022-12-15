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15:01, 15 декабря 2022Россия

Российская авиация в воздушном бою сбила самолет и вертолет ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении самолета ВСУ МиГ-29 в Яблоневке и вертолета Ми-8 в ДНР
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская авиация уничтожила в воздушном бою в районе Яблоневки истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России также сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 11 беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное и Никольское в ДНР, а также возле Садового и Семеновки в Запорожской области.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 7614 единиц военной автомобильной спецтехники, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7127 бронемашин, 396 зенитных ракетных комплексов, 2669 беспилотников, 344 самолета и 184 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России на малых высотах. На записи видно, как после обнаружения целей летчики атакуют укрепления и технику противника. Затем российские военные выпускают тепловые ловушки, чтобы не оказаться под ударом систем противовоздушной обороны Украины.

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Константин Лысяков
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