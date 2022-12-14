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11:42, 14 декабря 2022Россия

Минобороны России показало кадры работы штурмовиков Су-25 на малой высоте

Минобороны России опубликовало видео пусков ракет штурмовиками Су-25 на малой высоте
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили полет на малых высотах и нанесли серию ударов по укреплениям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы штурмовиков публикует Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно, что штурмовики совершают боевой вылет ранним утром, на рассвете. После обнаружения целей летчики выпускают ракеты, а после отстреливают тепловые ловушки, чтобы не оказаться под ударом систем противовоздушной обороны противника.

«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве.

Высота полета до 500 метров считается малой высотой, ниже 150 метров — сверхмалой.

Ранее сообщалось, что российский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У модернизируют по итогам применения в ходе специальной военной операции на Украине.

Марк Леонов
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