В России модернизируют самолет-локатор по итогам применения в спецоперации

ТАСС: самолет-локатор А-50У модернизируют по итогам применения в ходе СВО на Украине

Российский авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У модернизируют по итогам применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что самолеты-локаторы А-50У активно применяются для решения боевых задач. По результатам их работы во время спецоперации Минобороны заказало их дальнейшую модернизацию.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик рассказал, что российские истребители четвертого поколения Су-27 и их модификации в зоне специальной военной операции СВО главным образом решают задачи противовоздушной обороны (ПВО).