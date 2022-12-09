В США оценили действия российских Су-27 в зоне СВО

The Drive: российские Су-27 в зоне спецоперации решают задачи ПВО

Российские истребители четвертого поколения Су-27 и их модификации в зоне специальной военной операции (СВО) главным образом решают задачи противовоздушной обороны (ПВО). С такой оценкой выступил обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Автор обратил внимание на ролик, размещенный российскими СМИ, в котором показано патрулирование воздушного пространства самолетом Су-27СМ, приписанным к авиабазе Бельбек в Крыму. Исходя из видео, обозреватель сделал вывод, что истребитель был вооружен авиационными ракетами Р-27 и Р-73.

Согласно Ньюдику, таким образом самолет осуществлял прикрытие штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов, задействованных в зоне СВО. «За пределами Крыма те же истребители, вероятно, летают над Черным морем, чтобы следить за действующими здесь разведывательными самолетами и беспилотниками НАТО», — утверждает обозреватель.

Автор отмечает, что внешне Су-27 практически нельзя отличить от старых самолетов, однако внутри они подвергнуты серьезной модернизации. В частности, обновление получила система управления вооружением (СУВ), которая почти неотличима от таковой у самолета Су-30МК2, построенного для Китая.

Ранее в декабре эксперт в области советской и российской военной авиации Петр Бутовский на страницах The Drive напомнил, что первым самолет пятого поколения Су-57 получит 23-й истребительный авиационный полк, базирующийся в аэропорту Дземги на Дальнем Востоке.