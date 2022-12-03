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08:11, 3 декабря 2022Наука и техника

В США рассказали о первом боевом подразделении с российским Су-57

The Drive: первым Су-57 получит 23-й истребительный авиационный полк на Дальнем Востоке

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Первым самолет пятого поколения Су-57 получит 23-й истребительный авиационный полк, базирующийся в аэропорту Дземги на Дальнем Востоке. Об этом на страницах американского издания The Drive пишет эксперт в области советской и российской военной авиации Петр Бутовский.

Автор отмечает, что 23-й истребительный полк станет первым боевым подразделением Воздушно-космических сил (ВКС) России, на вооружение которого поступит Су-57. «Но, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем эти передовые самолеты смогут выполнять регулярные боевые задачи», — предполагает специалист.

Ожидается, что передача Су-57 полку состоится в 2023 году. Со ссылкой на российскую прессу автор отмечает, что в настоящее пилоты Су-57 проходят теоретическую подготовку в Липецком авиацентре Минобороны России.

Автор напоминает, что именно база в Дземги первой получала истребители Су-27 (в 1985-м) и Су-35С (в 2014-м), поскольку она же используется предприятием-производителем этих самолетов — Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом (КнААЗ).

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Согласно Бутовскому, в период до 2027 года три полка должны получить по 24 истребителей Су-57, еще четыре самолета должны поставить Липецкому авиацентру. Автор допускает, что из-за санкций, введенных западными странами в отношении России после начала специальной военной операции по защите Донбасса, эти планы могут поменяться.

В октябре американский журнал Military Watch Magazine написал, что российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника.

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Иван Потапов
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