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22:44, 15 декабря 2022Россия

Нападение подсудимого на конвоиров в российском суде попало на видео

Нападение подсудимого на конвоиров в здании суда в Челябинской области попало на видео

Момент нападения подсудимого на конвоиров попал на камеры в здании российского суда. Видеозапись публикует Mash.

На кадрах видно, как мужчины выводят осужденного из зала суда. Он скрывается за дверью, после чего внезапно нападает с металлическим предметом сначала на одного из конвоиров, затем на другого.

Фигуранта задержали, силовикам пришлось выстрелить в него. Сейчас нападавший находится в больнице с раной правого бедра. Одного из сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии: он получил удар в шею. Второй также доставлен в больницу с резаной травмой головы.

Теперь злоумышленнику грозит еще две статьи — за побег и посягательство на жизнь правоохранителей.

О нападении в Челябинской области стало известно вечером 15 декабря. 40-летний осужденный по делу об убийстве попытался сбежать во время судебного заседания.

Марина Совина
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