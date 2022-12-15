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20:37, 15 декабря 2022Силовые структуры

Подсудимый напал на двух конвойных и попытался сбежать из зала российского суда

Под Челябинском фигурант дела об убийстве попытался сбежать из зала суда и ранил конвойных

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Челябинской области 40-летний осужденный по делу об убийстве попытался сбежать во время судебного заседания. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, мужчине вынесли приговор в городе Карабаш. Тогда он достал заточку и напал на двоих конвойных. Один из них получил ранение в шею, а другой — в голову.

Фигуранта задержали, силовикам пришлось выстрелить в него. Сейчас нападавший находится в больнице с раной правого бедра.

Ранее стало известно, что под Челябинском сын, до смерти забивший отца-инвалида костылем, получил девять лет колонии.

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Екатерина Власова
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