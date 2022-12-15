Забивший до смерти отца-инвалида костылем россиянин получил девять лет колонии

Под Челябинском сын, до смерти забивший отца-инвалида костылем, получил 9 лет колонии

В Челябинской области 42-летнего местного жителя признали виновным в убийстве отца-инвалида и назначили ему девять лет колонии строгого режима. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 66-летним отцом и избил его металлическим костылем по голове и кулаками по телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. При вынесении решения были учтены смягчающие вину обстоятельства в виде троих детей на иждивении.

Ранее сообщалось, что в Саратове суд приговорил к 19 годам колонии мужчину за убийство и расчленение родителей.