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08:54, 15 декабря 2022Мир

Американца обвинили в контрабанде оружия из США в Россию

CNN: американца арестовали по обвинению в контрабанде оружия из США в Россию

Фото: Amanda Andrade-Rhoades. / Reuters

Гражданина США арестовали по обвинению в незаконной перевозке американского оружия в Россию. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, американец был связан с сетью контрабандистов, которая на миллионы долларов нелегально поставляла в Россию высокоточную электронику и испытательное оборудование, используемые в разработке современного гиперзвукового и ядерного оружия.

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Отмечается, что всего были задержаны семь человек — шесть из них граждане России, включая якобы одного сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), которого задержали на российско-эстонской границе при попытке перевезти в Россию тысячи винтовочных патронов, а также 35 полупроводниковых приборов, используемых в производстве высокоточных вооружений.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды. По данным материала от 2 ноября, пока провели две проверки, а проинспектировали — 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия.

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Глеб Бажуткин
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