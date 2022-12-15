Американца обвинили в контрабанде оружия из США в Россию

CNN: американца арестовали по обвинению в контрабанде оружия из США в Россию

Гражданина США арестовали по обвинению в незаконной перевозке американского оружия в Россию. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, американец был связан с сетью контрабандистов, которая на миллионы долларов нелегально поставляла в Россию высокоточную электронику и испытательное оборудование, используемые в разработке современного гиперзвукового и ядерного оружия.

Отмечается, что всего были задержаны семь человек — шесть из них граждане России, включая якобы одного сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), которого задержали на российско-эстонской границе при попытке перевезти в Россию тысячи винтовочных патронов, а также 35 полупроводниковых приборов, используемых в производстве высокоточных вооружений.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды. По данным материала от 2 ноября, пока провели две проверки, а проинспектировали — 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия.