Стало известно о возможности обмена Уилана на осужденного за убийство россиянина

WP: Пола Уилана могут обменять на россиянина, осужденного за убийство соратника Басаева

Бывшего морского пехотинца США Пола Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство. О соответствующей возможности стало известно The Washington Post (WP).

По информации издания, Красикова осудили в декабре 2021-го по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили. Полиция ФРГ сочла, что убийство соратника чеченского командира Шамиля Басаева якобы было заказано российскими властями. Москва отвергла причастность к преступлению.

При этом немецкие СМИ пишут, что официальные лица Германии отклонили запрос на возможное освобождение Красикова в обмен на Уилана.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен менять политику в отношении Украины ради освобождения из российской тюрьмы американца Пола Уилана. Он также рассказал, что члены его команды вместе с представителями Госдепа в встретились с сестрой Уилана.