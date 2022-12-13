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00:26, 13 декабря 2022Мир

США отказались менять политику по Украине ради освобождения Уилана

Джейк Салливан: США не будут менять политику в отношении Украины ради освобождения Уилана
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен менять политику в отношении Украины ради освобождения из российской тюрьмы американца Пола Уилана. Соответствующую позицию он озвучил журналистам в Белом доме. Трансляция ведется на YouTube-канале американской администрации.

«Мы не будем менять подходов к Украине», — заверил помощник американского лидера.

Он также подтвердил, что члены его команды вместе с представителями Госдепа в встретились с сестрой Уилана в режиме онлайн.

В ходе пресс-конференции Салливан сообщил, что США и Россия на неделе проведут переговоры на высоком уровне о судьбе осужденного за шпионаж американца Уилана.

Ранее сообщалось, что бывший морской пехотинец США Пол Уилан, приговоренный к 16 годам лишения свободы за шпионаж, не участвовал в обмене и остался в российской колонии. Его семье при этом известно, что баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. «Меня арестовали за преступление, которого никогда не было. Не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь», — подчеркнул заключенный. Уилан заявил, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — 4 года.

Марина Совина
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