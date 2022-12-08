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19:12, 8 декабря 2022Мир

Уилан прокомментировал обмен Грайнер на Бута

Осужденный в России Уилан прокомментировал обмен баскетболистки Грайнер на россиянина Бута
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России, заявил, что не понимает, почему все еще находится в заключении, и разочарован обменом баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Так он прокомментировал последние события в разговоре с телеканалом CNN.

«Меня арестовали за преступление, которого никогда не было. Не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь», — подчеркнул заключенный. Уилан подчеркнул, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — 4 года.

В МИД России рассказали, что Москва на протяжении длительного времени вела переговоры с США по освобождению Бута, но американские власти категорически отказывались от включения россиянина в схему обмена. В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что российские власти отказывались обменивать Уилана.

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Елизавета Наумова
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