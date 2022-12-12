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23:59, 12 декабря 2022Мир

США и Россия проведут переговоры о судьбе Уилана

Салливан заявил, что США и Россия на неделе проведут переговоры о судьбе Пола Уилана
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»

США и Россия на неделе проведут переговоры на высоком уровне о судьбе осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, заявил в ходе пресс-брифинга в Белом доме советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция ведется на YouTube-канале американской администрации.

«У нас будут переговоры с РФ позже на этой неделе о Уилане», — сказал Салливан журналистам. По его словам, контакты пройдут на высоком уровне.

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — 4 года.

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Марина Совина
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