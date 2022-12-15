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12:01, 15 декабря 2022Мир

В МИД назвали псевдоюридическим решение Польши по России

Захарова назвала заказным решение Польши о признании РФ поддерживающей терроризм страной

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение сейма Польши о признании России страной, поддерживающей терроризм. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале дипведомства.

По словам дипломата, решение Варшавы является заказным действием антироссийской компании Запада, которая не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом. Захарова подчеркнула, что данный шаг носит псевдоюридический характер, который наносит ущерб самой Польше.

15 декабря в Польше приняли резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». В тексте постановления говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН», «нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид», а также «осуществляет враждебную экономическую деятельность».

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя решение сейма Польши, заявил, что противостояние с Москвой обычно заканчивалось для Варшавы трагически.

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