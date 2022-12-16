Москвичи отвернулись от одного вида недвижимости

«PRO ОБМЕН»: продажи апартаментов в Москве упали 65,9 процента

По итогам ноября продажи апартаментов в Москве упали на 65,9 процента относительно показателя аналогичного месяца в 2021 году. О том, что жители столицы отвернулись от одного вида недвижимости, говорится в исследовании агентства «PRO ОБМЕН», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего на первичном рынке Москвы в ноябре было продано 10,2 тысячи квадратных метров апартаментов. Продажи за последний месяц осени снизились на 21,4 процента по сравнению с октябрем. Всего за 11 месяцев 2022 года в столице было реализовано 202,7 тысячи «квадратов» апартаментов — на 34,4 процента меньше, чем в 2021 году.

В ноябре произошло второе существенное падение спроса в сегменте за год. Первая волна состоялась весной, когда в мае объем проданных апартаментов сократился на 61,7 процента год к году, а в апреле — на 57,9 процента. По словам вице-президента «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерины Никитиной, весной обвал количества запросов и сделок произошел на фоне социально-политической неопределенности и резкого повышения ключевой ставки. К середине лета сегмент начал восстанавливаться, однако объявление частичной мобилизации снова изменило ситуацию.

На спросе на апартаменты также негативно сказалось продление льготной ипотеки. «Очень многие покупатели, рассматривая покупку апартаментов или квартиры чуть подороже в той же локации, выбирали жилье, так как его можно было приобрести в ипотеку по льготным ставкам», — пояснила Никитина.

Несмотря на снижение спроса, предложение апартаментов с февраля по ноябрь увеличилось на 27 процентов. В сегменте также выросли цены — средняя стоимость предложения увеличилась на 12,7 процента, достигнув 460,9 тысячи рублей за «квадрат». Средняя цена сделки выросла на 10,8 процента, до 397 тысяч рублей за «квадрат».

В ноябре 2022-го стоимость квадратного метра в московских апартаментах стала ниже цены «квадрата» первичного жилья впервые с апреля 2021 года. Метр в столичных апартаментах подешевел на три процента относительно «первички».