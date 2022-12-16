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19:07, 16 декабря 2022Среда обитания

Москвичи отвернулись от одного вида недвижимости

«PRO ОБМЕН»: продажи апартаментов в Москве упали 65,9 процента

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам ноября продажи апартаментов в Москве упали на 65,9 процента относительно показателя аналогичного месяца в 2021 году. О том, что жители столицы отвернулись от одного вида недвижимости, говорится в исследовании агентства «PRO ОБМЕН», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего на первичном рынке Москвы в ноябре было продано 10,2 тысячи квадратных метров апартаментов. Продажи за последний месяц осени снизились на 21,4 процента по сравнению с октябрем. Всего за 11 месяцев 2022 года в столице было реализовано 202,7 тысячи «квадратов» апартаментов — на 34,4 процента меньше, чем в 2021 году.

В ноябре произошло второе существенное падение спроса в сегменте за год. Первая волна состоялась весной, когда в мае объем проданных апартаментов сократился на 61,7 процента год к году, а в апреле — на 57,9 процента. По словам вице-президента «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерины Никитиной, весной обвал количества запросов и сделок произошел на фоне социально-политической неопределенности и резкого повышения ключевой ставки. К середине лета сегмент начал восстанавливаться, однако объявление частичной мобилизации снова изменило ситуацию.

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На спросе на апартаменты также негативно сказалось продление льготной ипотеки. «Очень многие покупатели, рассматривая покупку апартаментов или квартиры чуть подороже в той же локации, выбирали жилье, так как его можно было приобрести в ипотеку по льготным ставкам», — пояснила Никитина.

Несмотря на снижение спроса, предложение апартаментов с февраля по ноябрь увеличилось на 27 процентов. В сегменте также выросли цены — средняя стоимость предложения увеличилась на 12,7 процента, достигнув 460,9 тысячи рублей за «квадрат». Средняя цена сделки выросла на 10,8 процента, до 397 тысяч рублей за «квадрат».

В ноябре 2022-го стоимость квадратного метра в московских апартаментах стала ниже цены «квадрата» первичного жилья впервые с апреля 2021 года. Метр в столичных апартаментах подешевел на три процента относительно «первички».

Александра Качан
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