Раскрыты неочевидные опасности занятий сексом из чувства долга

Коуч Морозова: занятия сексом без желания приводят к женским болезням и мужским изменам

Занятия сексом исключительно из чувства долга приводят к развитию женских болезней и мужским изменам, уверена секс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла неочевидные опасности интимной близости без желания.

По словам Морозовой, секс — одна из главных составляющих жизни и здоровья человека. Он помогает снизить тревожность, депрессивность и стресс, дарит чувственное наслаждение, повышает уровень доверия к партнеру. Но многие люди занимаются им без желания и сексуального влечения, и такая интимная близость вредна.

Если женщина соглашается на секс только из чувства долга и из страха потерять партнера, со временем она замыкается в себе и начинает чувствовать себя угнетенной. Как отметила секс-коуч, помимо ухудшения ментального состояния, половые контакты без желания вредят и физическому здоровью.

Такой секс может быть травматичен для обоих партнеров. Из-за недостаточного количества смазки или полного ее отсутствия может травмироваться слизистая, и через микротрещины в мочеполовые пути может попасть инфекция. Следствием этого может стать развитие женских болезней и растяжение мышц влагалища. Кроме того, если у женщины отсутствует разрядка, появляется застой крови в районе таза, это в дальнейшем может спровоцировать заболевания матки и яичников Евгения Морозова секс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets

Также страдают и повседневные отношения между мужчиной и женщиной, продолжила Морозова. По ее словам, секс без желания неизбежно превращается в скучную рутину. Из-за этого со временем в паре угасает страсть, пропадает взаимный интерес, люди незаметно отдаляются друг от друга, а это уже прямой путь к изменам.

«Если желания заниматься сексом нет на постоянной основе, с этим срочно нужно разбираться с помощью специалистов. Если не хочется моментами — это нормально, все мы живые люди, мы можем приболеть или просто устать. Объясните ясно своему партнеру, почему сегодня нет — адекватный мужчина никогда не обидится на отказ», — подытожила коуч.

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