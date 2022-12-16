Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 16 декабря 2022Забота о себе

Раскрыты неочевидные опасности занятий сексом из чувства долга

Коуч Морозова: занятия сексом без желания приводят к женским болезням и мужским изменам

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Занятия сексом исключительно из чувства долга приводят к развитию женских болезней и мужским изменам, уверена секс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла неочевидные опасности интимной близости без желания.

По словам Морозовой, секс — одна из главных составляющих жизни и здоровья человека. Он помогает снизить тревожность, депрессивность и стресс, дарит чувственное наслаждение, повышает уровень доверия к партнеру. Но многие люди занимаются им без желания и сексуального влечения, и такая интимная близость вредна.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Если женщина соглашается на секс только из чувства долга и из страха потерять партнера, со временем она замыкается в себе и начинает чувствовать себя угнетенной. Как отметила секс-коуч, помимо ухудшения ментального состояния, половые контакты без желания вредят и физическому здоровью.

Такой секс может быть травматичен для обоих партнеров. Из-за недостаточного количества смазки или полного ее отсутствия может травмироваться слизистая, и через микротрещины в мочеполовые пути может попасть инфекция. Следствием этого может стать развитие женских болезней и растяжение мышц влагалища. Кроме того, если у женщины отсутствует разрядка, появляется застой крови в районе таза, это в дальнейшем может спровоцировать заболевания матки и яичников

Евгения Морозовасекс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets

Также страдают и повседневные отношения между мужчиной и женщиной, продолжила Морозова. По ее словам, секс без желания неизбежно превращается в скучную рутину. Из-за этого со временем в паре угасает страсть, пропадает взаимный интерес, люди незаметно отдаляются друг от друга, а это уже прямой путь к изменам.

«Если желания заниматься сексом нет на постоянной основе, с этим срочно нужно разбираться с помощью специалистов. Если не хочется моментами — это нормально, все мы живые люди, мы можем приболеть или просто устать. Объясните ясно своему партнеру, почему сегодня нет — адекватный мужчина никогда не обидится на отказ», — подытожила коуч.

Ранее сексолог Ярослав Павлов предупредил о негативных последствиях отказа от секса после 60 лет. По его словам, данное решение может привести к тяжелому течению климакса и ускорению старения организма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Премьер Польши осудил Европарламент за коррупцию
Посольство России назвало новые санкции США свидетельством бессильной злобы
Дезертир ВСУ заявил о мародерстве чернокожих наемников
В России предложили объявить новый праздник
Раскрыты неочевидные опасности занятий сексом из чувства долга
Мужчина похитил беременную и насиловал ее три недели
В России новых иномарок осталось на один месяц
Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2023 год
Стало известно о создании CБУ сети из «исламских сектантов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.