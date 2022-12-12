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10:31, 12 декабря 2022Забота о себе

Сексолог предупредил об опасности отказа от секса после 60 лет

Сексолог Павлов предупредил, что отказ от секса после 60 лет приведет к ускорению старения

Фото: Shuterstock

Отказ от секса в зрелом возрасте приведет к тяжелому течению климакса и ускорению старения организма, предупредил сексолог Ярослав Павлов. О важности половых контактов после 60 лет и опасности воздержания он рассказал Пятому каналу.

Павлов уверен, заявление 68-летней певицы Любови Успенской, что она собирается полностью исключить из жизни вредные привычки и секс ради сохранения здоровья, не имеет смысла. Более того, по его мнению, интимная близость в зрелом возрасте просто необходима как раз для улучшения самочувствия.

По словам специалиста, если рассматривать отказ от секса в краткосрочной перспективе, такой тип воздержания может пойти на пользу, поскольку поможет полностью восстановить ресурсы организма. Однако полное исключение половых контактов на длительный период со временем приведет к угасанию функций. Из-за этого человек станет быстрее стареть, а у женщин раньше положенного начнется климакс.

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Павлов также отметил, что секс должен быть частью жизни и после 60 лет, так как благодаря ему усиливается выработка гормона счастья дофамина, способствующего предотвращению деменции, а болезнь Паркинсона наступает значительно позже. Также благодаря регулярной интимной близости в зрелом возрасте женщины легче справляются с проявлениями климакса и чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, заключил сексолог.

Ранее психиатр Арон Фридберг описал убивающее любовь отношение к сексу. Требование повышенного к себе внимания способно стать началом конца даже самого крепкого союза, уверен он.

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Наталья Обрядина
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